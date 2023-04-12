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Кордоба: «Несмотря на отъезд многих легионеров, уровень РПЛ остается хорошим»

Алина Савинова
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Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался об уровне РПЛ на фоне отъезда многих легионеров.

«Несмотря на отъезд многих легионеров, уровень РПЛ остается хорошим. В каждом матче приходится прилагать много усилий, чтобы добиться победы. Нам нужно продолжать упорно работать и улучшать то, что мы хотим делать на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Кордобы.

В марте 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке. Позже разрешение было продлено до июня 2023-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzhon-kordoba-uroven-rpl-ostaetsya-horoshim-nuzhno-prilagat-mnogo-usilij-dlya-pobedy/
Джон Кордоба
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ФК Краснодар
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
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Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
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 - : -
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Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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П
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Александр Соболев

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Максим Глушенков

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