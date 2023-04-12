Кордоба: «Несмотря на отъезд многих легионеров, уровень РПЛ остается хорошим»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался об уровне РПЛ на фоне отъезда многих легионеров.

«Несмотря на отъезд многих легионеров, уровень РПЛ остается хорошим. В каждом матче приходится прилагать много усилий, чтобы добиться победы. Нам нужно продолжать упорно работать и улучшать то, что мы хотим делать на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Кордобы.

В марте 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке. Позже разрешение было продлено до июня 2023-го.