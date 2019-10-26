Александр Точилин: «Сочи» можно называть «Ростов-2»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Ростова». За южан не сыграют три дисквалифицированных футболиста.

— У нас есть футболисты, способные заменить дисквалифицированных ребят, — сказал Точилин в эфире «Матч премьер». — Ждем от них качественной игры.

Для «Ростова» разгром в прошлом туре — лишняя мотивация, нам нужно это учитывать.

— У вас семь человек, выступавших ранее за «Ростов». Есть ли у них дополнительная мотивация?

— К нам можно применить термин «Ростов-2». А то до этого был «Зенит-2». Думаю, для них это будет мотивацией. Ну посмотрим.