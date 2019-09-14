Александр Точилин: «Семин не меняется ни внешне, ни в восприятии футбола»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин оценил готовность команды к матчу 9-го тура чемпионата России против «Локомотива».

— Постарались в сложной ситуации готовиться к этой игре, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — У нас значительная группа футболистов отъезжала в сборные. К счастью, вернулись без травм. Остальные готовились по плану.

Карапетян в старте? Своей игрой не только за сборную, но и за команду он заслужил это.

«Локомотив» на ходу. А Юрий Павлович Семин не меняется ни внешне, ни в восприятии футбола. Думаю, будет атакующая, результативная игра.

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