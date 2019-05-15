Александр Точилин прокомментировал слухи о переходе в "Сочи" Игоря Денисова

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал "СЭ" появившуюся информацию о том, что клубу интересен полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов.

Ранее генеральный директор столичной команды Василий Кикнадзе заявил, что футболист не выходит на связь с руководством клуба.

– Пока такого интереса не было, – сказал Точилин. – Мы эту тему даже не обсуждали. Для меня это неожиданность.

– Интерес может возникнуть, если Денисов разорвет контракт с "Локомотивом"?

– Не готов на этот вопрос вам ответить.

Генеральный директор команды Дмитрий Рубашко лаконично подтвердил слова Точилина: "Это слухи". (Арман Мкртчян)