Александр Точилин: "Новосельцев получил травму. Полоз переболел ангиной и набрал форму"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин поделился ожиданиями от матча третьего тура чемпионата России с "Краснодаром". Встреча пройдет 27 июля, начало – в 19.00 (мск).

– Изменения в составе "Сочи"? Они связаны с тем, что Новосельцев получил травму, добавился Мостовой. Костяк команды сохранился. Полоз перед матчем с "Зенитом" переболел ангиной, сейчас он набрал форму. Маргасов? Из тактических соображений с первых минут вышел Калугин. Особенности атакующей игры "Краснодара"? "Сочи" постарается воплотить те задумки, которые есть, – сказал Точилин в эфире телеканала "Матч Премьер".

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