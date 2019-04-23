Александр Ташаев: "Игрокам "Спартака" нравится футбольный стиль Кононова"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что игрокам красно-белых нравится футбольный стиль главного тренера Олега Кононова. Он также добавил, что должен хорошо тренироваться, чтобы чаще попадать в стартовый состав.

– Тактика Кононова? Нам подходит его футбол, – сказал Ташаев в интервью программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Любому игроку нравится футбол, где ты действуешь первым номером, быстрый, контроль мяча, контрпрессинг, инициатива. Мне и партнерам такой футбол нравится.

Чего мне не хватает? Наверное, многое зависит от меня. От того, какое игровое время я получаю. Чем больше играешь, тем сильнее чувствуешь уверенность, берешь игру на себя. Получая моменты, ты забиваешь и отдаешь. Многое зависит от психологической уверенности, когда ты знаешь, что будешь играть. Так легче проявить себя. Мое дело – хорошо тренироваться.

В текущем сезоне Ташаев провел 22 матча за "Спартак" и отметился 2 голевыми пасами. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 39 очков после 24 туров.

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