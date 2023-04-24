Тарханов — об уходе Андреева: «Надо было разобраться. Я не сторонник, чтобы из-за судейства покидали должности»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход в отставку гендиректора самарского клуба Вадима Андреева.

«Судейские вопросы были во многих играх. Я думаю, надо было разобраться. Я не сторонник, чтобы из-за судейства покидали должности. Несправедливости были не только в этом матче. Надо серьезно разбираться. Наверно, надо наказывать судей намного строже», — сказал Тарханов «СЭ»

Ранее Андреев сообщил, что решил покинуть клуб из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.