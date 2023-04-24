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Тарханов — об уходе Андреева: «Надо было разобраться. Я не сторонник, чтобы из-за судейства покидали должности»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход в отставку гендиректора самарского клуба Вадима Андреева.

«Судейские вопросы были во многих играх. Я думаю, надо было разобраться. Я не сторонник, чтобы из-за судейства покидали должности. Несправедливости были не только в этом матче. Надо серьезно разбираться. Наверно, надо наказывать судей намного строже», — сказал Тарханов «СЭ»

Ранее Андреев сообщил, что решил покинуть клуб из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Тарханов
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1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
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