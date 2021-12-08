Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об уходе из жизни экс-игрока и тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Грустно. Был шокирован, когда узнал об этом. До сих пор не верится, что такой яркий и жизнерадостный человек ушел из жизни. Созванивались месяц назад, говорили. Тяжело что-то говорить. Это был настоящий друг. Ценил и уважал всех, независимо от возраста. Был очень отзывчивым. Сочувствую близким», — сказал Глушаков «СЭ».

О смерти 61-летнего специалиста объявила пресс-служба ФК «Ростов».

«Вспоминаю молодость — елки-палки, какой же я был дурак!» Памяти Игоря Гамулы