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Глушаков — о Гамуле: «До сих пор не верится, что такой яркий и жизнерадостный человек ушел из жизни»

10:24
Игорь Гамула. Фото Григорий Филиппов, -
Игорь Гамула. Фото Григорий Филиппов, -
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об уходе из жизни экс-игрока и тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Грустно. Был шокирован, когда узнал об этом. До сих пор не верится, что такой яркий и жизнерадостный человек ушел из жизни. Созванивались месяц назад, говорили. Тяжело что-то говорить. Это был настоящий друг. Ценил и уважал всех, независимо от возраста. Был очень отзывчивым. Сочувствую близким», — сказал Глушаков «СЭ».

О смерти 61-летнего специалиста объявила пресс-служба ФК «Ростов».

«Вспоминаю молодость — елки-палки, какой же я был дурак!» Памяти Игоря Гамулы

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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