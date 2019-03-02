Александр Самедов: "Мне показалось, что удаление Денисова по делу"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов прокомментировал результат матча 18-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2). Также он высказался о работе арбитра Владислава Безбородова, который удалил с поля двух футболистов – Агустина Рохеля у самарского клуба и Игоря Денисова у москвичей.
– Ничья 2:2 – это удачный результат для вашей команды на выезде?
– Неплохой.
– Как вам играется при такой обструкции трибун, ведь у болельщиков "Локомотива" к вам особое отношение?
– Мне прекрасно играется. Мне все равно.
– По ходу матча с ними никак не общались?
– Конечно, нет. Зачем провоцировать?
– Гол Джано – это ваша наигранная комбинация еще со спартаковских времен?
– Ну какая наигранная? Я обострил, сместился в центр, покатил Джано, а он здорово исполнил.
– Как прокомментируете удаление Денисова?
– Ситуация была такая, что там было немного не видно. Я до сих пор не знаю, кто там фолил. Мне показалось, что там все по делу.
– Какой эпизод встречи отметите ключевым?
– В паре ситуаций "Локомотив" не вернул нам мяч, побежал в атаку, и из-за этого наш футболист получил красную карточку. Из-за этого у нас возникли претензии к одному человеку из "Локомотива".
– А вопросы к судье есть?
– Получилось, что в том моменте побежали к судье на эмоциях. На самом деле его вины в этом нет. (Елена Григорьевская)