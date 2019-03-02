Александр Самедов: "Мне показалось, что удаление Денисова по делу"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов прокомментировал результат матча 18-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2). Также он высказался о работе арбитра Владислава Безбородова, который удалил с поля двух футболистов – Агустина Рохеля у самарского клуба и Игоря Денисова у москвичей.

– Ничья 2:2 – это удачный результат для вашей команды на выезде?

– Неплохой.

– Как вам играется при такой обструкции трибун, ведь у болельщиков "Локомотива" к вам особое отношение?

– Мне прекрасно играется. Мне все равно.

– По ходу матча с ними никак не общались?

– Конечно, нет. Зачем провоцировать?

– Гол Джано – это ваша наигранная комбинация еще со спартаковских времен?

– Ну какая наигранная? Я обострил, сместился в центр, покатил Джано, а он здорово исполнил.

– Как прокомментируете удаление Денисова?

– Ситуация была такая, что там было немного не видно. Я до сих пор не знаю, кто там фолил. Мне показалось, что там все по делу.

– Какой эпизод встречи отметите ключевым?

– В паре ситуаций "Локомотив" не вернул нам мяч, побежал в атаку, и из-за этого наш футболист получил красную карточку. Из-за этого у нас возникли претензии к одному человеку из "Локомотива".

– А вопросы к судье есть?

– Получилось, что в том моменте побежали к судье на эмоциях. На самом деле его вины в этом нет. (Елена Григорьевская)

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