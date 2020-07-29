Александр Руденко: «Жаль, что не сыграю со «Спартаком» в 1-м туре, зато будет больше времени на адаптацию»

Нападающий Александр Руденко прибыл в расположение «Сочи» и поделился мнением о предстоящем сезоне, который он проведет в сочинском клубе на правах аренды из «Спартака».

— Впечатления от города хорошие, рад, что пополнил «Сочи», буду стараться, тренироваться, доказывать, — приводит пресс-служба «Сочи» слова Руденко. — Город хороший, по сравнению с Москвой жарко, непривычно, хоть я сам из Ростовской области и знаю, что такое жара. Буду привыкать, тренироваться. С игроками команды лично не знаком, хотя фамилии громкие. И Саша Кокорин, и Антон Заболотный, и Дима Полоз. Познакомимся поближе, будем общаться, тренироваться, и побеждать.

— Как отреагировали, когда узнали, что «Сочи» играет со «Спартаком» в первом туре, как и в прошлом году?

— Ничего такого, нужно с первой игры побеждать. Жалко, что не смогу проявить себя в первом же матче, но зато будет больше времени на адаптацию.

— Какие личные цели на следующий сезон?

— В первую очередь — закрепиться в команде. Цели перед собой — самые высокие. Хочу выйти на поле, дебютировать в РПЛ — думаю, что уже готов к этому, уже два года это чувствую — и побольше забить, проявить себя и побеждать. В дальнейшем увидим, как все сложится, но я думаю, что все будет хорошо.