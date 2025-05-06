Руденко доверяет руководству «Химок» после задолженности по зарплате: «Играю не из-за денег»

Нападающий «Химок» Александр Руденко рассказал «СЭ», есть ли у него уверенность в руководстве клуба после истории с долгами по зарплате.

«Уверенность всегда в чем-то есть. Посмотрим, сперва надо доиграть сезон. Откуда эта уверенность? Из головы. Ты же играешь не из-за денег, а за семью и свою фамилию», — сказал Руденко «СЭ».

14 апреля бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», заявил «СЭ», что выплатит всю задолженность перед игроками и персоналом в апреле.

Подмосковный клуб идет на 12-й строчке в РПЛ, набрав 25 очков в 27 турах.