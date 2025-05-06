В махачкалинском «Динамо» подтвердили интерес к Беленову: «Почва под этим есть»
В махачкалинском «Динамо» подтвердили интерес к Беленову
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе клуба к вратарю «Факела» Александру Беленову.
«Я Сашу хорошо знаю, очень много работал с ним. Почва под этим есть, а дальше пока нет смысла говорить. Интерпретируйте это как хотите», — сказал Газизов «СЭ».
38-летний Беленов выступает за «Факел» с 2023 года. В текущем сезоне голкипер провел 13 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 3 раза сыграл на ноль.
Новости