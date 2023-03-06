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Александр Пуцко: «Дзюба хорошо влияет на коллектив. Создает атмосферу, заступается за молодых»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Александр Пуцко рассказал о том, как форвард Артем Дзюба влиял на атмосферу в московской команде.

«Он влияет на коллектив хорошо. Постоянно шутит и создает атмосферу. И заступался за молодых. Артем веселый парень. Всегда есть что сказать. Любил пошутить, и надо мной тоже. Например, когда в FIFA играли на сборах», — приводит Sport24 слова Пуцко.

Дзюба является воспитанником «Спартака». Он выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год (с перерывами на уходы в аренду). В феврале 2023 года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-06-dzyuba-khorosho-vliyayet-na-kollektiv-zastupalsya-za-molodykh-veselyy-paren-eks-igrok-spartaka-putsko-ob-arteme
Александр Пуцко
Артем Дзюба
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
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 - : -
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Торпедо – Урал
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Спартак – Факел
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Квинси Промес

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П
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Спартак

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Крылья Советов, Локомотив

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Квинси Промес

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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