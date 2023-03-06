Александр Пуцко: «Дзюба хорошо влияет на коллектив. Создает атмосферу, заступается за молодых»

Бывший защитник «Спартака» Александр Пуцко рассказал о том, как форвард Артем Дзюба влиял на атмосферу в московской команде.

«Он влияет на коллектив хорошо. Постоянно шутит и создает атмосферу. И заступался за молодых. Артем веселый парень. Всегда есть что сказать. Любил пошутить, и надо мной тоже. Например, когда в FIFA играли на сборах», — приводит Sport24 слова Пуцко.

Дзюба является воспитанником «Спартака». Он выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год (с перерывами на уходы в аренду). В феврале 2023 года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.