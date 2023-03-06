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Пуцко рассказал, что Глушаков помогал игрокам «Спартака» решать организационные вопросы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Александр Пуцко рассказал о том, как бывший капитан команды Денис Глушаков помогал одноклубникам за пределами поля.

«Он был лидером и капитаном, решал организационные вопросы. Звонил генеральному за премиальными; помогал, если чего-то не хватало. В футболе у Дениса тоже много получалось, в чемпионство он сделал большой вклад», — приводит слова Пуцко Sport24.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год и был капитаном команды, когда та выиграла чемпионат России в 2017 году.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-06-eks-igrok-spartaka-o-glushakove-zvonil-gendirektoru-za-premialnymi-reshal-voprosy-v-chempionstvo-vnes-vklad
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2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
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 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
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 Факел 18 1 11 6 22-34 14
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