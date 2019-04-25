На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается детский футбольный тренер Александр Протасовицкий, который участвовал в двух драках в центре Москвы вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

- Видели удары Соловчуку?

- Видел. Но идентифицировать ни он, ни я не могу.

- В момент, когда Соловчук лежит и ему наносят удары, что он делает?

- Прикрывается руками.

- Агрессию проявляет?

- Слышал пару матерных фраз, но вряд ли это агрессия.

- Вы держали его рукой, когда вели, зачем?

- Помог встать ему, он наклонился, я его придерживал. Не знаю, какие у него действия были в голове. Я вел его в сторону машины.

- Он вырвался - это как было?

- Вел его, он вырвался, сделал шаг в сторону.

- Когда он обозвал вас?

- Я развел руки в сторону, и он обозвал.

- Почему вы не обращаете внимание при просмотре видео?

- Я задал вопрос при допросе Виталия.

- После первого удара какая была необходимость нанести второй?

- Это были последовательные решения, которые принял именно в тот момент. Это результат моей агрессии.

- После того, как приехали в "Кофеманию", Гайсин вас оскорблял?

- Нет.

- А кого-нибудь еще?

- Я этого не слышал, если это и было.

- Почему два человека в двух разных местах спровоцировали на несение телесных повреждений?

- Я не могу сказать. Такое стечение обстоятельств. В обоих случаях это было реакция на оскорбления?

- Всегда на оскорбления следует физический ответ?

- Нет. Не любое. Я, как и мои друзья, раскаиваются. Имеют место другие выходы.

- Очная ставка была между вами и потерпевшими?

- Да.

- То же самое говорили?

- Всё похоже.

- На видео вы были?

- Да.

- Какие кроссовки были на вас?

- Черные.

Далее вопросы задает судья:

- Почему Соловчук вас обозвал?

- Я могу предположить. Он говорил, что я где-то бил его, может, на этой почве. Второй момент - я не могу отвечать за человека, который безосновательно произнес оскорбление в мой адрес.

- Кто наносил удары Соловчуку, когда он лежал?

- Не видел.

- Кто был рядом?

- Мы, четверо, по-моему, Куропаткин, еще кто-то.

- Куропаткин бил?

- Нет, судя по видео.

- Александр Кокорин?

- Нет. Мы с ним оба пытались предотвратить конфликт. (Илья Егоров)

Кокорин и Мамаев дают показания в суде. Live!