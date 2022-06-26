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Вратарь «Динамо» Лещук: «Обидно, что не сыграем в Европе. Ее нет не только у нас, но и во всех клубах»

Лещук отреагировал на решение ФИФА отстранить команды из России от еврокубков в следующем сезоне
Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» отреагировал на решение ФИФА отстранить команды из России на один сезон следующего розыгрыша еврокубков.

— Не обидно ли, что «Динамо» не сможет играть в еврокубках в следующем сезоне?

— Наоборот, хорошо. Мы же третье место заняли. Если бы было второе — был бы вариант попасть в Лигу чемпионов. Тогда расстроились бы еще сильнее. Обидно, что не сыграем в Европе. Но ее нет не только у нас, но и во всех клубах. А что мы можем сделать? От нас ничего не зависит.

Наиль Умяров. «Как игрок Умяров — молодец. Но когда ты делаешь подлый поступок, а потом хвастаешься — это низко». Интервью Игоря Лещука

Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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