Вратарь «Динамо» Лещук: «Обидно, что не сыграем в Европе. Ее нет не только у нас, но и во всех клубах»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» отреагировал на решение ФИФА отстранить команды из России на один сезон следующего розыгрыша еврокубков.

— Не обидно ли, что «Динамо» не сможет играть в еврокубках в следующем сезоне?

— Наоборот, хорошо. Мы же третье место заняли. Если бы было второе — был бы вариант попасть в Лигу чемпионов. Тогда расстроились бы еще сильнее. Обидно, что не сыграем в Европе. Но ее нет не только у нас, но и во всех клубах. А что мы можем сделать? От нас ничего не зависит.