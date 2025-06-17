Александров рассказал о первом собрании команды с Карпиным

Полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Александров заявил, что главный тренер команды Валерий Карпин является очень дисциплинированным человеком, который всегда следит за выполнением своих установок.

«Слухи о назначении Валерия Георгиевича ходили давно, с марта были все эти разговоры. Точно узнал 13 июня. Тогда представили его. Считаю, хороший тренер. Самое главное — русский.

Первое собрание с Карпиным было вчера. Он рассказывал про общие требования как на поле, так и за его пределами. Он очень дисциплинированный и ждет от нас того же, очень следит за этим», — сказал Александров ТАСС.

В пятницу «Динамо» объявило о подписании контракта с Карпиным до конца сезона-2027/28. В феврале специалист покинул пост главного тренера «Ростова».