Карпин: «Динамо» оказалось более привлекательно тем, что это «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, чем его привлекло предложение клуба.
— В вашем штабе будет Паршивлюк. Задумывались, что будете работать с ним вместе?
— Не задумывался. Есть над чем подумать, кроме этого. Это просто взаимодействие тренерского штаба. С Роланом Александровичем тоже так.
— На какой позиции видите Лаксальта?
— Изначально по набору игроков, которые сейчас есть в опорной зоне, набор футболистов большой: Глебов, Фомин, Чавес, Александров, Бителло, Карраскаль, Бителло, Гагнидзе возвращается. Слева Скопинцев и Лаксальт навскидку. Да, там может сыграть Фернандес. Но профильных левых защитников пока два. Для начала с левого фланга обороны.
— Много ли игроков молодежки получат шансы?
— Шансы уже есть. В том сезоне играли, проводили матчи. Называть их молодыми, скорее всего, даже неправильно. Получать практику за «Динамо-2» — хорошо. Кто-то в течение сезона, скорее всего, будет привлекаться. Насчет Виктора Окишора? Очень перспективный и интересный. За одну тренировку увидел нестандартные решения, ходы. Как он сможет адаптироваться к мужскому уровню, надо будет посмотреть. Это займет какое-то время.
— Мелькала информация, что «Зенит» был заинтересован в вас. Видим кампанию против совмещения на «Матч ТВ», это связано?
— «Зенит» не связывался. Выводы делайте сами. «Динамо» оказалось более привлекательно тем, что это «Динамо». Именем, брендом.
— У «Динамо» теплые отношения с Мостовым. Если появится возможность пригласить его, как вы отреагируете?
— Если захочет стажировку, пусть приезжает. Нет проблем. Пускай приезжает в любом образе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1