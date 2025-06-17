Карпин: «Динамо» оказалось более привлекательно тем, что это «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, чем его привлекло предложение клуба.

— В вашем штабе будет Паршивлюк. Задумывались, что будете работать с ним вместе?

— Не задумывался. Есть над чем подумать, кроме этого. Это просто взаимодействие тренерского штаба. С Роланом Александровичем тоже так.

— На какой позиции видите Лаксальта?

— Изначально по набору игроков, которые сейчас есть в опорной зоне, набор футболистов большой: Глебов, Фомин, Чавес, Александров, Бителло, Карраскаль, Бителло, Гагнидзе возвращается. Слева Скопинцев и Лаксальт навскидку. Да, там может сыграть Фернандес. Но профильных левых защитников пока два. Для начала с левого фланга обороны.

— Много ли игроков молодежки получат шансы?

— Шансы уже есть. В том сезоне играли, проводили матчи. Называть их молодыми, скорее всего, даже неправильно. Получать практику за «Динамо-2» — хорошо. Кто-то в течение сезона, скорее всего, будет привлекаться. Насчет Виктора Окишора? Очень перспективный и интересный. За одну тренировку увидел нестандартные решения, ходы. Как он сможет адаптироваться к мужскому уровню, надо будет посмотреть. Это займет какое-то время.

— Мелькала информация, что «Зенит» был заинтересован в вас. Видим кампанию против совмещения на «Матч ТВ», это связано?

— «Зенит» не связывался. Выводы делайте сами. «Динамо» оказалось более привлекательно тем, что это «Динамо». Именем, брендом.

— У «Динамо» теплые отношения с Мостовым. Если появится возможность пригласить его, как вы отреагируете?

— Если захочет стажировку, пусть приезжает. Нет проблем. Пускай приезжает в любом образе.