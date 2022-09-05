Мостовой назвал конкурентов «Спартака» в борьбе за место в тройке РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, кто сможет составить конкуренцию красно-белым в борьбе за тройку в чемпионате России.

«Спартак» по составу в нашем чемпионате сегодня должен быть как минимум в тройке. Если этого не произойдет — я тогда вообще ничего не пойму. Кому они уступают? «Зениту» — да, и он это показал. ЦСКА может быть в тройке. Между ними и развернется борьба. Думаю, что «Динамо», как и в том году где-то не дотянет, потому что у них все-таки скамейка не очень большая. «Краснодар» сейчас взлетел, но я не вижу их в тройке», — приводит слова Мостового «Спорт День за Днем».

После восьми туров РПЛ «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, имея на счету 16 очков.

Лидирует в чемпионате России «Зенит» (20 очков), на втором месте ЦСКА (17 очков), на третьем — «Краснодар» (17 очков). Четвертую строчку занимает «Динамо» — 16 очков.