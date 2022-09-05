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5 сентября, 14:52

Мостовой назвал конкурентов «Спартака» в борьбе за место в тройке РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты &amp;quot;Спартака&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, кто сможет составить конкуренцию красно-белым в борьбе за тройку в чемпионате России.

«Спартак» по составу в нашем чемпионате сегодня должен быть как минимум в тройке. Если этого не произойдет — я тогда вообще ничего не пойму. Кому они уступают? «Зениту» — да, и он это показал. ЦСКА может быть в тройке. Между ними и развернется борьба. Думаю, что «Динамо», как и в том году где-то не дотянет, потому что у них все-таки скамейка не очень большая. «Краснодар» сейчас взлетел, но я не вижу их в тройке», — приводит слова Мостового «Спорт День за Днем».

После восьми туров РПЛ «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, имея на счету 16 очков.

Лидирует в чемпионате России «Зенит» (20 очков), на втором месте ЦСКА (17 очков), на третьем — «Краснодар» (17 очков). Четвертую строчку занимает «Динамо» — 16 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/mostovoy-nazval-konkurentov-spartaka-v-borbe-za-top-3-rpl
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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