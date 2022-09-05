Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

5 сентября, 14:44

Клаудиньо о травме: «Это был очень сложный и грустный период, но теперь все в порядке»

Клаудиньо поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы.

«Я счастлив, что вновь могу делать то, что люблю всем сердцем! В Москве я даже не мог спокойно сидеть на скамейке запасных, очень хотелось выйти на поле, почувствовать ритм и накал борьбы, помочь команде. Был уверен, что мне это по силам», — приводит слова Клаудиньо пресс-служба клуба.

Также 25-летний футболист заявил, что у него не осталось никаких болезненных ощущений после травмы.

«Меня больше ничего не беспокоит, не осталось болезненных ощущений, теперь уже все в порядке. Это был очень сложный и грустный период, когда ты сидишь на трибуне, переживаешь за парней, но сделать ничего не можешь. Никому не пожелаю испытать подобное. И то, что я вернулся на поле в таком знаковом матче, имеет для меня большое значение — это ощутимо прибавляет уверенности», — сказал Клаудиньо.

4 сентября «Зенит» обыграл «Спартак» в 8-м туре РПЛ. Команда набрала 20 очков и сохранила лидерство в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре питерский клуб 11 сентября на своем поле примет «Оренбург».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-09-05-klaudino-schastliv-chto-snova-mogu-delat-to-chto-lyublyu-vsem-serdtsem.htm
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Ловрен о матче со «Спартаком»: «Зенит» не должен позволять себе такую низкую реализацию»
Габулов — о трех пенальти в ворота «Торпедо»: «Печально. Арбитр придрался к Бабурину»
Карпин жестко ответил фотографу «Торпедо»: «Фотографируйте и молчите»
Безумная «судейская» концовка в пользу «Ростова». Карпин догоняет «Спартак» и ждет красно-белых в гости
«Телега, третий бери». Комличенко потроллил Бабурина после матча «Торпедо» — «Ростов»
Осипенко: «В чем секрет этого «Ростова»? Да нет секрета, каждый работает на тренировках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малком: «Мы стараемся делать все возможное, чтобы вновь выиграть РПЛ»

Мостовой назвал конкурентов «Спартака» в борьбе за место в тройке РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости