Клаудиньо о травме: «Это был очень сложный и грустный период, но теперь все в порядке»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы.

«Я счастлив, что вновь могу делать то, что люблю всем сердцем! В Москве я даже не мог спокойно сидеть на скамейке запасных, очень хотелось выйти на поле, почувствовать ритм и накал борьбы, помочь команде. Был уверен, что мне это по силам», — приводит слова Клаудиньо пресс-служба клуба.

Также 25-летний футболист заявил, что у него не осталось никаких болезненных ощущений после травмы.

«Меня больше ничего не беспокоит, не осталось болезненных ощущений, теперь уже все в порядке. Это был очень сложный и грустный период, когда ты сидишь на трибуне, переживаешь за парней, но сделать ничего не можешь. Никому не пожелаю испытать подобное. И то, что я вернулся на поле в таком знаковом матче, имеет для меня большое значение — это ощутимо прибавляет уверенности», — сказал Клаудиньо.

4 сентября «Зенит» обыграл «Спартак» в 8-м туре РПЛ. Команда набрала 20 очков и сохранила лидерство в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре питерский клуб 11 сентября на своем поле примет «Оренбург».