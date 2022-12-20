Мостовой — о награде Пиняева «Первая Пятерка»: «Может его вдохновить, а может начаться звездная болезнь»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в премии «Первая Пятерка».

«Я думаю, что это справедливое решение. Из всех российских молодых перспективных футболистов Пиняев — самый юный и самый талантливый. Он доказал это игрой за «Крылья» и уже отметился красивыми голами. Сложно сказать, как повлияет такое признание на молодого футболиста. Это может вдохновить его, а может вызвать что-то вроде звездной болезни. К сожалению, я не знаю, как такие призы влияют на игроков в современной жизни. Я тоже становился обладателем подобной награды в чемпионате СССР. Но тогда не было никаких премий. Об этом написали в единственной спортивной газете страны, сделали фотографию, и все. Мне это никак не помешало прогрессировать. Однако сейчас все преподносится совсем по-другому», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

1 декабря 2022 года Пиняев стал победителем премии «Первая пятерка». Награда вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года.

В текущем сезоне 18-летний хавбек провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.