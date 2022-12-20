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Мостовой — о награде Пиняева «Первая Пятерка»: «Может его вдохновить, а может начаться звездная болезнь»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в премии «Первая Пятерка».

«Я думаю, что это справедливое решение. Из всех российских молодых перспективных футболистов Пиняев — самый юный и самый талантливый. Он доказал это игрой за «Крылья» и уже отметился красивыми голами. Сложно сказать, как повлияет такое признание на молодого футболиста. Это может вдохновить его, а может вызвать что-то вроде звездной болезни. К сожалению, я не знаю, как такие призы влияют на игроков в современной жизни. Я тоже становился обладателем подобной награды в чемпионате СССР. Но тогда не было никаких премий. Об этом написали в единственной спортивной газете страны, сделали фотографию, и все. Мне это никак не помешало прогрессировать. Однако сейчас все преподносится совсем по-другому», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

1 декабря 2022 года Пиняев стал победителем премии «Первая пятерка». Награда вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года.

В текущем сезоне 18-летний хавбек провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10518323-mostovoj-rasskazal-kak-mozhet-povliyat-poluchenie-premii-pervaya-pyaterka-na-pinyaeva.html
Александр Мостовой
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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