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Александр Мостовой: «Уход Оздоева никак не скажется на «Зените». Ничего страшного»

Александр Мостовой считает, что уход Магомеда Оздоева не скажется на «Зените»
Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход полузащитника Магомеда Оздоева из «Зенита».

«Я думаю, что это никак не скажется. Если по Артему мы говорили, что его уход скажется, он все-таки играл определяющую роль, то с Оздоевым в меньшей степени. Он в этом году вообще не играл, вроде из-за травмы, поэтому наверняка он понимает, что он вряд ли в «Зените» будет основным игроком. Поэтому он, наверное, хочет куда-то уйти, чтобы играть. В принципе, как и Ерохин, сколько времени он уже все в запасе да в запасе. Так что ничего страшного не случится с его уходом», — сказал Мостовой «СЭ».

29-летний российский полузащитник выступал за «Зенит» с 2018 года, провел 116 матчей, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач. За свою карьеру в петербургском клубе Магомед Оздоев четыре раза выиграл РПЛ, Кубок и два Суперкубка страны.

Александр Мостовой
Магомед Оздоев
Футбол
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