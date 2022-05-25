«Спасибо за все, Питер». Оздоев попрощался с болельщиками «Зенита»

Полузащитник Магомед Оздоев прокомментировал информацию о том, что он покидает клуб.

«Спасибо за все, Питер.

Хотел бы поблагодарить всех партнеров, которые находились бок о бок со мной все эти 4,5 года, руководство футбольного клуба «Зенит», тренерский штаб, медицинский, штаб, административный штаб и работников клуба.

А также сказать большое спасибо всем работникам базы, начиная от повара и заканчивая обслуживающим персоналом. Без вас мы не достигли бы такого результат.

Благодарю всех болельщиков и фанатов клуба за поддержку, которую вы всегда оказывали, продолжайте так же любить этот клуб», — написал Оздоев в социальных сетях.

Оздоев выступал за сине-бело-голубых с февраля 2018 года. За пять неполных сезонов он провел 116 матчей, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач.

В составе «Зенита» Оздоев четырежды выиграл РПЛ, Кубок и два Суперкубка страны.