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Билялетдинов-старший: «Владислав Игнатьев может не соответствовать долгосрочным планам «Рубина»

Георгий Скобликов
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Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об уходе полузащитника Владислава Игнатьева из казанского клуба.

«Здесь влияет возраст игрока. Если строить команду с прицелом на возвращение в премьер-лигу, то нужна серьезная кадровая работа. Игнатьев может не соответствовать долгосрочным планам «Рубина». Сложно говорить о перспективности, если ему уже 35 лет. Влад может помочь «Нефтехимику» или «КАМАЗу», чтобы далеко от дома не уезжать. Думаю, что после «Рубина» он еще попылит», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», «Рубин» не собирается продлевать контракт с 35-летним российским полузащитником. Соглашение казанского клуба с Владиславом Игнатьевым истекает летом 2022 года.

Владислав Игнатьев
Ринат Билялетдинов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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