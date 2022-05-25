Билялетдинов-старший: «Владислав Игнатьев может не соответствовать долгосрочным планам «Рубина»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об уходе полузащитника Владислава Игнатьева из казанского клуба.

«Здесь влияет возраст игрока. Если строить команду с прицелом на возвращение в премьер-лигу, то нужна серьезная кадровая работа. Игнатьев может не соответствовать долгосрочным планам «Рубина». Сложно говорить о перспективности, если ему уже 35 лет. Влад может помочь «Нефтехимику» или «КАМАЗу», чтобы далеко от дома не уезжать. Думаю, что после «Рубина» он еще попылит», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», «Рубин» не собирается продлевать контракт с 35-летним российским полузащитником. Соглашение казанского клуба с Владиславом Игнатьевым истекает летом 2022 года.