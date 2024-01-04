Мостовой поздравил Романцева с юбилеем: «Он вывел меня в футбольный мир»

Экс-полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поздравил бывшего тренера красно-белых Олега Романцева с юбилеем. В четверг, 4 января ему исполнилось 70 лет.

«Это мой первый тренер, который вывел в футбольный мир. Он меня заметил, увидел, поверил. И можно сказать, открыл. В 16 лет, когда я заканчивал школу, он пригласил меня в «Красную Пресню», когда сам начинал тренерскую карьеру. Тот Мостовой, которого вы увидели потом, связан с тем появлением, когда Романцев заметил и поверил в меня в 16 лет. Конечно, в такие моменты хочется пожелать ему здоровья», — сказал Мостовой «СЭ».

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.