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Мостовой поздравил Романцева с юбилеем: «Он вывел меня в футбольный мир»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поздравил бывшего тренера красно-белых Олега Романцева с юбилеем. В четверг, 4 января ему исполнилось 70 лет.

«Это мой первый тренер, который вывел в футбольный мир. Он меня заметил, увидел, поверил. И можно сказать, открыл. В 16 лет, когда я заканчивал школу, он пригласил меня в «Красную Пресню», когда сам начинал тренерскую карьеру. Тот Мостовой, которого вы увидели потом, связан с тем появлением, когда Романцев заметил и поверил в меня в 16 лет. Конечно, в такие моменты хочется пожелать ему здоровья», — сказал Мостовой «СЭ».

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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