Роберт Ренан — об уходе из «Зенита»: «Я всегда был ребенком-мечтателем»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан в соцсетях высказался о переходе в «Интернасьонал».

«Зенит» объявил об аренде 20-летнего бразильца в ночь на 4 января. Арендное соглашение действует до конца 2024 года.

«Я всегда был ребенком-мечтателем, и пускай я буду примером того, чтобы никто и никогда не сдавался и был благословлен в этому году», — написал Ренан в соцсетях.

Ренан играл за «Зенит» с января 2023 года. Защитник провел 18 матчей и не отметился результативными действиями.