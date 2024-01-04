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Сегодня, 11:21

Роберт Ренан — об уходе из «Зенита»: «Я всегда был ребенком-мечтателем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Роберт Ренан в соцсетях высказался о переходе в «Интернасьонал».

«Зенит» объявил об аренде 20-летнего бразильца в ночь на 4 января. Арендное соглашение действует до конца 2024 года.

«Я всегда был ребенком-мечтателем, и пускай я буду примером того, чтобы никто и никогда не сдавался и был благословлен в этому году», — написал Ренан в соцсетях.

Ренан играл за «Зенит» с января 2023 года. Защитник провел 18 матчей и не отметился результативными действиями.

Футбол
ФК Зенит
ФК Интернасьонал
Роберт Ренан
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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