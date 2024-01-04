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Кечинов поздравил Романцева с юбилеем: «Он помог мне стать футболистом»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поздравил бывшего тренера красно-белых Олега Романцева с юбилеем. В четверг, 4 января ему исполнилось 70 лет.

«Это тот человек, который очень много сделал. В частности, для меня. Он помог мне стать футболистом. Помог понимать футбол по-другому. Я ему благодарен, желаю крепкого здоровья, всего самого наилучшего. Было с ним много разных историй. Вспомню одну, связанную с Лигой чемпионов. Мы проигрывали «Русенборгу» в далеком 1995-м году. Было 0:2 после первого тайма. Я никогда не видел Олега Ивановича таким. Он вошел в раздевалку, и, не сказав ни слова, посмотрел на всех и просто ушел. Такого никогда не было! Все прекрасно поняли, что нужно делать. Сами начали друг друга подбадривать, мотивировать. И в итоге получилась такая красивая победа со счетом 4:2», — сказал Кечинов «СЭ».

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Валерий Кечинов
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

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