Александр Мостовой: «Зенит» найдет, кем заменить Клаудиньо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Зенита» Клаудиньо в бразильский «Палмейрас».

«Сильно ли ослабит «Зенит» уход Клаудиньо? Он однозначно заменим. До появления Клаудиньо в РПЛ у нас вообще никто не знал о его существовании, да и совсем немного времени он у нас играет. Так что заменить-то его найдут кем, тем более в нашем ослабленном чемпионате ничего страшного для «Зенита» не будет. Относительно клубов РПЛ «Зенит» не станет слабее, а в еврокубках мы не играем. А сумма в 15-17 миллионов за Клаудиньо мне кажется немного завышенной», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Ранее сообщалось, что руководство бразильского клуба на этой неделе проведет переговоры с представителями «Зенита» по поводу трансфера 25-летнего полузащитника. Петербургский клуб хочет выручить от продажи Клаудиньо от 15 до 17 миллионов евро.