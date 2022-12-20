Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:49

Александр Мостовой: «Зенит» найдет, кем заменить Клаудиньо»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Зенита» Клаудиньо в бразильский «Палмейрас».

«Сильно ли ослабит «Зенит» уход Клаудиньо? Он однозначно заменим. До появления Клаудиньо в РПЛ у нас вообще никто не знал о его существовании, да и совсем немного времени он у нас играет. Так что заменить-то его найдут кем, тем более в нашем ослабленном чемпионате ничего страшного для «Зенита» не будет. Относительно клубов РПЛ «Зенит» не станет слабее, а в еврокубках мы не играем. А сумма в 15-17 миллионов за Клаудиньо мне кажется немного завышенной», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Ранее сообщалось, что руководство бразильского клуба на этой неделе проведет переговоры с представителями «Зенита» по поводу трансфера 25-летнего полузащитника. Петербургский клуб хочет выручить от продажи Клаудиньо от 15 до 17 миллионов евро.

Источник: Betonmobile
Александр Мостовой
Клаудиньо
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов
Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
Сильный пожар разгорелся на нефтегазовом объекте под Харьковом
Эксперты назвали топ-5 причин отказа в ипотеке
Сунак призвал лишить Россию способности пополнять запасы оружия
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Гапонова рассказал, что защитник «Крыльев» восстановился после травмы
«Зенит» опубликовал предновогодний ролик. В нем бразильцы готовят оливье и смотрят советские фильмы
Чанов: «Думаю, Акинфеев способен играть до 45 лет, как Буффон»
Дмитрий Булыкин: «Главное, чтобы Самошников захотел проявить себя в «Локомотиве»
Деменко: «Если «Зенит» не отпустит Клаудиньо, создаст себе больше проблем»
Мостовой — о награде Пиняева «Первая пятерка»: «Может его вдохновить, а может начаться звездная болезнь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Гапонова рассказал, что защитник «Крыльев» восстановился после травмы

Спортивный директор «Шахтера» подтвердил, что Никола Антич отправился на сбор «Химок»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости