Агент Гапонова рассказал, что защитник «Крыльев» восстановился после травмы

Агент защитника «Крыльев Советов» Ильи Гапонова Станислав Станиславский рассказал о будущем игрока в составе самарского клуба.

«В первой части сезона у Ильи была небольшая травма, которая не позволила принять участие в нескольких матчах чемпионата. Сейчас у него все в порядке со здоровьем и он готов приносить пользу своей команде», — цитирует агента Metaratings.ru.

Гапонов перешел в «Крылья» из «Спартака» летом 2022 года. В этом сезоне он провел за самарцев 10 матчей.

Контракт 25-летнего игрока с клубом действует до лета 2024 года.