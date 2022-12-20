Агент Гапонова рассказал, что защитник «Крыльев» восстановился после травмы
Агент защитника «Крыльев Советов» Ильи Гапонова Станислав Станиславский рассказал о будущем игрока в составе самарского клуба.
«В первой части сезона у Ильи была небольшая травма, которая не позволила принять участие в нескольких матчах чемпионата. Сейчас у него все в порядке со здоровьем и он готов приносить пользу своей команде», — цитирует агента Metaratings.ru.
Гапонов перешел в «Крылья» из «Спартака» летом 2022 года. В этом сезоне он провел за самарцев 10 матчей.
Контракт 25-летнего игрока с клубом действует до лета 2024 года.
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|3.03
|00:00
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Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
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|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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ЖК
|Г
|
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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Краснодар
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|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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