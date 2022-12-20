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Агент Гапонова рассказал, что защитник «Крыльев» восстановился после травмы

Руслан Минаев
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Агент защитника «Крыльев Советов» Ильи Гапонова Станислав Станиславский рассказал о будущем игрока в составе самарского клуба.

«В первой части сезона у Ильи была небольшая травма, которая не позволила принять участие в нескольких матчах чемпионата. Сейчас у него все в порядке со здоровьем и он готов приносить пользу своей команде», — цитирует агента Metaratings.ru.

Гапонов перешел в «Крылья» из «Спартака» летом 2022 года. В этом сезоне он провел за самарцев 10 матчей.

Контракт 25-летнего игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-gaponova-stanislavskiy-ilya-gotov-prinosit-polzu-krylyam-sovetov-1443538/
Илья Гапонов
ФК Крылья Советов (Самара)
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