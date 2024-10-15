Мостовой — о пропуске стажировки в «Спартаке»: «Ничего важнее здоровья нет»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о стажировке в красно-белой команде.

«Свяжусь с Сашей [Самедовым], узнаю, что там. Но я спокойно отношусь. Важнее здоровья нет ничего. Ничего страшного, посмотрим», — сказал Мостовой «СЭ».

4 октября Мостовой был госпитализирован из-за камней в почках. Бывший игрок сборной России во время октябрьской международной паузы должен пройти стажировку у Деяна Станковича, который возглавляет «Спартак».

15 октября Мостовой был выписан из больницы.