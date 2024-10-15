Ольга Смородская: «Зенит» в мире знают больше, чем «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская объяснила, почему «Зенит» во время пауз в чемпионате проводит много товарищеских матчей с соперниками из-за рубежа.

В этом сезоне «Зенит» встречался с сербскими «Црвеной Звездой» и «Войводиной», аргентинским «Тальересом», казахстанским «Кайратом». В планах — матч с турецким «Фенербахче», который тренирует Жозе Моуринью.

«Спарринг-партнеры нужны и матчи с ними, раз мы не участвуем в международных турнирах, — цитирует Смородскую «РБ Спорт». — Но этих спарринг-партнеров трудно найти. У «Зенита» это получается, и слава богу. Дело не в богатстве, с «Зенитом» хотят играть. Не со всеми хотят играть. Например, в мире мало знают «Спартак», хотя у нас он хорошо известен. В мировом пространстве громче звенит «Зенит»? Абсолютно».