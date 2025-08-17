«Динамо» — ЦСКА: Гайич удвоил преимущество гостей

ЦСКА забил второй мяч в матче против «Динамо» в 5-м туре РПЛ — 2:0.

На 21-й минуте с передачи Матеуса Алвеса отличился Милан Гайич. На счету бразильца теперь гол и результативная передача.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.