17 августа, 18:24

«Динамо» — ЦСКА: Гайич удвоил преимущество гостей

Игнат Заздравин
Корреспондент

ЦСКА забил второй мяч в матче против «Динамо» в 5-м туре РПЛ — 2:0.

На 21-й минуте с передачи Матеуса Алвеса отличился Милан Гайич. На счету бразильца теперь гол и результативная передача.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

«Динамо» — ЦСКА: Гайич удвоил преимущество армейцев. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
17 августа, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:3
ЦСКА

  Игорь Сергеев

    Такое впечатление, что Валера и Станкович единоутробные, однояйцевые братья-близнецы.:rofl:
17.08.2025

    17.08.2025

  Игорь Сергеев

    Валера ТРЕНЕРИЩЕ!!!:rofl:
17.08.2025

    17.08.2025

  Vitamin007

    руководство Динамо- вы бараны!
17.08.2025

    17.08.2025

  Vitamin007

    вот Личка ухахатывается!
17.08.2025

    17.08.2025

  Михаил Т

    гондурасить в динамо сладко по зарплате ))) не гоните на метра
17.08.2025

    17.08.2025

  Saiga-Спринтер

    Гол хорош, и пас-конфетка!
17.08.2025

    17.08.2025

  Михаил Т

    Карпен с Стакановичем дружат?
17.08.2025

    17.08.2025

  Vitamin007

    карпин, г-н, из Динамо ВоН!
17.08.2025

    17.08.2025

  zel_co

    Ща, он только из опы вылезет
17.08.2025

    17.08.2025

  zel_co

    Валера, это тебе не Гондурас!
17.08.2025

    17.08.2025

  Dron65

    Валера, иди сюда на ..й!
17.08.2025

    17.08.2025

    • Мостовой — об игре Угальде: «Он не в форме. Видимо, Станкович был прав, что его не ставил»

    Мостовой не считает, что «Спартаку» нужно увольнять Станковича: «Это футбольный человек!»
