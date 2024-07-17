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Александр Мостовой: «В нынешнем «Спартаке» нет выдающихся игроков»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Уход Соболева, конечно, ослабит «Спартак». Понятное дело, что его нельзя назвать выдающимся игроком, но в «Спартаке» таких в принципе сейчас нет. Один только Промес мог претендовать на звание топ-игрока в составе красно-белых», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил десять мячей и отдал девять голевых передач в 34 матчах во всех турнирах. Контракт Александра с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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