Адиев: «Если Черчесов выведет Казахстан на большой турнир, приглашу его в ресторан»
Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью «СЭ» объяснил, почему покинул пост рулевого сборной Казахстана.
— Тяжело было покинуть пост главного тренера сборной Казахстана?
— Одно из самых сложных решений в моей тренерской карьере. Меня в Казахстане все устраивало. Добились там определенных успехов, продвинулись вперед. Хотелось развиваться дальше. Люди относились ко мне там с большим уважением, но поступило предложение от «Ахмата». Долго размышлял, принял его. Решил, что так будет лучше для всех.
— А у вас не было ощущения, что со сборной Казахстана вы добились максимума и выше уже не прыгнуть?
— Конечно. Ты всегда соизмеряешь свои возможности и потенциал игроков, которые попадают в твое распоряжение. Но самое главное — мотивация. Если ты сам себе говоришь: «Я это сделаю», то берешься за это дело и выжимаешь из себя максимум.
— Но сейчас вы выбрали «Ахмат».
— Весной поработал в РПЛ, почувствовал вкус этого турнира. Захотелось поработать еще, посостязаться с большими тренерами и футболистами. У нас очень непростой чемпионат. Ну и глава республики проявил ко мне интерес, сказал, что мне надо приехать и поработать у себя на родине.
— Когда смотрели Евро, не думали, что могли бы «пошуметь» на турнире не хуже Грузии?
— Не скрою, не особо пристально смотрел за турниром. Не так много игр видел.
— Почему?
— У меня все равно присутствует некоторая недосказанность, связанная с Евро. Имею в виду непопадание на турнир в Германию сборной Казахстана... Но игры Дании и Словении — наших соперников по отборочной группе — видел. Увы, нам совсем немного не хватило, чтобы выйти на чемпионат Европы напрямую. Все было довольно близко. Могли победить словенцев в очном поединке. Но... Эта рана пока полностью не затянулась. Понимаю, что, возможно, больше таких шансов в моей тренерской карьере не будет. От этого немного грустно...
— После себя вы порекомендовали на пост главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Он вас уже как-то отблагодарил?
— (Смеется.) Желаю Станиславу Саламовичу развить тот успех, который был у нашей команды. Надеюсь, у него все получится и он выведет Казахстан на большой турнир. Если он это сделает, я его обязательно приглашу в ресторан на ужин!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -