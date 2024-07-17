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Адиев: «Если Черчесов выведет Казахстан на большой турнир, приглашу его в ресторан»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью «СЭ» объяснил, почему покинул пост рулевого сборной Казахстана.

— Тяжело было покинуть пост главного тренера сборной Казахстана?

— Одно из самых сложных решений в моей тренерской карьере. Меня в Казахстане все устраивало. Добились там определенных успехов, продвинулись вперед. Хотелось развиваться дальше. Люди относились ко мне там с большим уважением, но поступило предложение от «Ахмата». Долго размышлял, принял его. Решил, что так будет лучше для всех.

— А у вас не было ощущения, что со сборной Казахстана вы добились максимума и выше уже не прыгнуть?

— Конечно. Ты всегда соизмеряешь свои возможности и потенциал игроков, которые попадают в твое распоряжение. Но самое главное — мотивация. Если ты сам себе говоришь: «Я это сделаю», то берешься за это дело и выжимаешь из себя максимум.

— Но сейчас вы выбрали «Ахмат».

— Весной поработал в РПЛ, почувствовал вкус этого турнира. Захотелось поработать еще, посостязаться с большими тренерами и футболистами. У нас очень непростой чемпионат. Ну и глава республики проявил ко мне интерес, сказал, что мне надо приехать и поработать у себя на родине.

— Когда смотрели Евро, не думали, что могли бы «пошуметь» на турнире не хуже Грузии?

— Не скрою, не особо пристально смотрел за турниром. Не так много игр видел.

— Почему?

— У меня все равно присутствует некоторая недосказанность, связанная с Евро. Имею в виду непопадание на турнир в Германию сборной Казахстана... Но игры Дании и Словении — наших соперников по отборочной группе — видел. Увы, нам совсем немного не хватило, чтобы выйти на чемпионат Европы напрямую. Все было довольно близко. Могли победить словенцев в очном поединке. Но... Эта рана пока полностью не затянулась. Понимаю, что, возможно, больше таких шансов в моей тренерской карьере не будет. От этого немного грустно...

— После себя вы порекомендовали на пост главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Он вас уже как-то отблагодарил?

— (Смеется.) Желаю Станиславу Саламовичу развить тот успех, который был у нашей команды. Надеюсь, у него все получится и он выведет Казахстан на большой турнир. Если он это сделает, я его обязательно приглашу в ресторан на ужин!

Магомед Адиев. «После победы над ЦСКА сказал игрокам: «Мы еще сделаем «Зенит» чемпионом». Интервью главного тренера «Ахмата» Адиева

Магомед Адиев
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
ФК Ахмат
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Оренбург – Спартак
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 - : -
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