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Сегодня, 13:37

Газзаев — о ЦСКА: «Клуб будет входить в группу команд, претендующих на золото»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры армейцев в предстоящем сезоне РПЛ.

«Сейчас у команды новый тренер, перед которым ставят новые задачи и цели. ЦСКА, учитывая амбиции и традиции, всегда претендовал на самые высокие места. Я надеюсь, что красно-синие будут входить в группу команд, претендующих на золото чемпионата России», — сказал Газзаев «СЭ».

Также специалист поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

«Конечно же, я буду болеть за армейцев. Думаю, команда добьется победы», — добавил Газзаев.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Ростов» примет на своем поле ЦСКА. Матч пройдет в субботу, 20 июля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Денис Сафронов

РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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6
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7
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