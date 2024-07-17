Газзаев — о ЦСКА: «Клуб будет входить в группу команд, претендующих на золото»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры армейцев в предстоящем сезоне РПЛ.
«Сейчас у команды новый тренер, перед которым ставят новые задачи и цели. ЦСКА, учитывая амбиции и традиции, всегда претендовал на самые высокие места. Я надеюсь, что красно-синие будут входить в группу команд, претендующих на золото чемпионата России», — сказал Газзаев «СЭ».
Также специалист поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».
«Конечно же, я буду болеть за армейцев. Думаю, команда добьется победы», — добавил Газзаев.
В первом туре нового сезона чемпионата России «Ростов» примет на своем поле ЦСКА. Матч пройдет в субботу, 20 июля, и начнется в 20.00 по московскому времени.
Денис Сафронов
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1
|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -