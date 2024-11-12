Газзаев заявил, что Батраков напоминает ему Черенкова

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков напоминает ему экс-хавбека «Спартака» Федора Черенкова.

«Батраков мне чем-то напоминает Федора Черенкова. Даже внешне как-то, движения... Сегодня, когда наш футбол в изоляции, мы должны работать со своими тренерами и футболистами!» — сказал Газзаев.

19-летний Батраков в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.