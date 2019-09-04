Александр Медведев: «Зимой «Зенит» планирует приобрести игрока на роль «десятки»
17:18
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился планами клуба на зимний трансферный период.
— Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль «десятки», — цитирует «Радио «Зенит» Медведева.
Этим летом в «Зенит» перешли шесть игроков: вратарь Александр Васютин, защитники Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев и Йордан Осорио, полузащитник Алексей Сутормин и нападающий Малком.
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