Александр Медведев: «Зимой «Зенит» планирует приобрести игрока на роль «десятки»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился планами клуба на зимний трансферный период.

— Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль «десятки», — цитирует «Радио «Зенит» Медведева.

Этим летом в «Зенит» перешли шесть игроков: вратарь Александр Васютин, защитники Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев и Йордан Осорио, полузащитник Алексей Сутормин и нападающий Малком.

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