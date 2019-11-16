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Александр Медведев: «Зенит» не заинтересован в приобретении Миранчуков»

22:38
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не заинтересован в приобретении полузащитников «Локомотива» Алексея Миранчука и Антона Миранчука.

— Интереса в приобретении Миранчуков у «Зенита» нет и в подогреве цены на них — тоже, — приводит ТАСС слова Медведева.

Алексей Миранчук — один из лучших бомбардиров «Локомотива» в чемпионате России нынешнего сезона, забив четыре мяча. Его брат-близнец Антон Миранчук отметился двумя голами. Еще два гола Алексей Миранчук забил в ворота «Ювентуса» в двух матчах в Лиге чемпионов.

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7135517

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