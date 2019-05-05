Президент "Зенита" Александр Медведев на следующий день после чемпионства ответил на несколько важных вопросов корреспондента "СЭ".

– Можете назвать самый эмоциональный момент сезона, за исключением "чемпионского перелета" из Грозного?

– Наверное, многие со мной согласятся – это наша игра с "Краснодаром". Я уже говорил, что этот матч самый яркий не только в этом сезоне, но, может быть, и во всей российской футбольной истории. И не только по количеству голов, но и по интриге, по интенсивности, по скоростям. Тот редкий матч, когда в актив его могли занести себе все участники – и вратари, и защитники, и нападающие. Это была встреча самого высокого европейского уровня. Именно после этого матча стало ясно, что "Зенит" с чемпионской дороги уже не свернет.

– "Зенит" по ходу сезона лихорадило. За счет чего команда смогла достичь прогресса в концовке чемпионата?

– По опыту могу сказать, что победа и успех складываются из вклада всех причастных. В первую очередь, конечно, это игроки, которые были объединены единой целью, единым порывом. Неважно, откуда футболист приехал, какой он национальности – он играл за "Зенит". В команде сформировалась очень хорошая атмосфера. И не важно, кто и сколько времени проводил на поле – в раздевалке и на тренировках никто не морщился, никто не жаловался. Все понимали, что есть большая цель, и что каждый должен сделать ради нее все, что может. (Александр Рогулев)

Полностью интервью Медведева - в ближайшее время в "СЭ"