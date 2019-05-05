Президент "Зенита" Александр Медведев прокомментировал победу команды в чемпионате России после ее приземления в аэропорту Пулково.

- О чемпионстве мы узнали ровно в 9 часов вечера. Экипаж самолета вышел на связь. Сначала кто-то пошутил, что счет 1:1. Но быстро понял, что это глупая шутка. Тут командир экипажа объявил, что счет в матче "Арсенал" - "Локомотив" - 2:0. И мы чемпионы!

- Кто пошутил?

- Один из игроков!

- Получит ли медаль Джорджевич за то, что забил "Локомотиву"?

- По-моему, это регламентом не предусмотрено (смеется). (Гоша Чернов)

Для "Зенита" это пятый титул чемпиона России. Ранее команда выигрывала премьер-лигу в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Также на ее счету победа в чемпионате СССР-1984.

Впервые "Зенит" смог завоевать чемпионство в России под руководством россиянина - Сергея Семака. В 2007 году титул команде принес Дик Адвокат, в 2010 и 2011/12 - Лучано Спаллетти, в 2014/15 - Андре Виллаш-Боаш.

Больше "Зенита" чемпионат России выигрывали только "Спартак" (10) и ЦСКА (6). Три титула на счету "Локомотива", 2 - "Рубина" и 1 - "Алании".

"Зенит" - пятикратный чемпион России!