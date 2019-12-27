РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Александр Медведев — об отставке Егорова: «Надеюсь, после того, как был найден крайний, начнутся позитивные изменения»

15:22
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова в отставку.

— Не буду комментировать деятельность Егорова, могу лишь сказать, что в рамках демократических процедур, которые РФС начал внедрять в нашем футболе, глас народа организовался в это решение, — сказал Медведев. — Надеюсь, что после того, как был найден крайний, начнутся позитивные изменения.

47-летний Егоров возглавлял департамент судейства и инспектирования с мая 2018 года. (Иван Торопцев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 12647
Все опросы
Как вы оцените судейство в этом сезоне РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир