Александр Медведев — об отставке Егорова: «Надеюсь, после того, как был найден крайний, начнутся позитивные изменения»
15:22
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова в отставку.
— Не буду комментировать деятельность Егорова, могу лишь сказать, что в рамках демократических процедур, которые РФС начал внедрять в нашем футболе, глас народа организовался в это решение, — сказал Медведев. — Надеюсь, что после того, как был найден крайний, начнутся позитивные изменения.
47-летний Егоров возглавлял департамент судейства и инспектирования с мая 2018 года. (Иван Торопцев)
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