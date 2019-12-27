Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова в отставку.

— Не буду комментировать деятельность Егорова, могу лишь сказать, что в рамках демократических процедур, которые РФС начал внедрять в нашем футболе, глас народа организовался в это решение, — сказал Медведев. — Надеюсь, что после того, как был найден крайний, начнутся позитивные изменения.

47-летний Егоров возглавлял департамент судейства и инспектирования с мая 2018 года. (Иван Торопцев)