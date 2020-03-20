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Александр Медведев — о фиксации курса: «Надеюсь, рабочая группа УЕФА подготовит рекомендации»

16:01
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможность фиксации валютного курса на определенной цифре из-за нестабильной экономической обстановки.

— Сейчас некоторые клубы идут на то, чтобы зафиксировать курс валюты. Как с этим в «Зените»?

— У каждого клуба своя специфика. В КХЛ, например, в свое время было четко зафиксировано, что заработные планы хоккеистов платят в рублях. Это было с первого сезона, что позволило преодолевать финансовые кризисы. В футболе ситуация другая. УЕФА сейчас обсуждает рекомендации для клубов всех европейских чемпионатов, думают, что делать с выплатой заработных плат в условиях, когда чемпионаты не проводятся. Надеюсь, европейская солидарность, которая уже сработала, продолжится, и рабочая группа подготовит рекомендации, и они будут применяться на всем европейском пространстве.

— Леонид Федун предложил отменить финансовый fair-play в этом году. Поддерживаете?

— Этой проблемой УЕФА тоже занимается. Давайте дождемся результатов, не будем обсуждать процесс. (Дмитрий Зимин)

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