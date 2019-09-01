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Александр Медведев: «Молодым игрокам надо брать пример с Жиркова»

21:58
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ оценил игру 36-летнего футболиста сине-бело-голубых Юрия Жиркова, ставшего автором единственного гола в этой встрече.

— Я предлагаю всем футболистам брать пример с Юры Жиркова, — сказал Медведев. — В его, не будем говорить каком возрасте, выходит, показывает свое отношение к делу. И надо сделать видео, чтобы молодые футболисты видели, как нужно складываться под удар. (Константин Колмаков)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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