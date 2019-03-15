Александр Медведев: "Матч "Зенита" со "Спартаком" важен в плане борьбы за чемпионство"

Президент "Зенита" Александр Медведев отметил важность предстоящей игры со "Спартаком" для судьбы чемпионства. Игра 20-го тура премьер-лиги пройдет 17 марта в Москве.

– Сейчас нужно смотреть в будущее, в воскресенье очень важный матч, который имеет очень большое значение в плане борьбы за чемпионский титул, – цитирует ТАСС Медведева. – Никому не надо рассказывать про принципиальность противостояния "Зенита" и "Спартака", эти матчи всегда проходят очень страстно, очень напряженно. Команда готовится, и я уверен, что в воскресенье игроки отдадут все силы и покажут все умения для победы. Я вижу, с каким настроением футболисты готовятся к матчу, поэтому уверен, что болельщики увидят хороший и красивый футбол.