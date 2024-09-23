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Сегодня, 07:30

Медведев: «Изоляция нашего футбола? Есть предпосылки к ее окончанию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Зенита» Александр Медведев отметил, что прошедший в Санкт-Петербурге матч Лиги легенд, который был посвящен памяти Павла Садырина, очень полезен для молодежи.

«Этот матч еще раз подтвердил, что такие встречи очень полезны. И чтобы вспомнить наших великих тренеров, и чтобы ветераны могли показать мастерство. И главное — это пример для молодых. Это преемственность истории, она очень важна. Кто не знает своей истории, у того нет будущего.

У нашего футбола очень хорошая перспектива. Миранчук при Месси забивает потрясающий гол, Сафонов играет на ноль в Лиге чемпионов. Это подтверждение моего заявления. Сколько еще в изоляции пребывать нашему футболу? Хотелось бы, чтобы это побыстрее закончилось, но, к сожалению, это не от нас зависит. Есть ли предпосылки к тому, что нас вернут? Есть, но о них говорить не буду», — цитирует «РБ Спорт» Медведева.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
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21.09 16:30
Зенит – Факел
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Рубин – ЦСКА
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Химки – Оренбург
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Спартак – Динамо
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Ростов – Динамо Мх
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Пари НН – Локомотив
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