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Экс-капитан сборной Украины Тимощук помог жителям Курской области

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Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук помог пострадавшим жителям Курской области, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Telegram-канал «Русский фанатский аукцион».

По данным источника, Тимощук выставил на аукцион свою футболку, которая была выпущена к матчу в День памяти жертв блокады Ленинграда. За нее выручили 700 тысяч рублей.

В составе сборной Украины Тимощук провел 144 матча, в которых забил четыре гола. Его трижды признавали игроком года на родине.

В настоящее время Тимощук входит в тренерский штаб Сергея Семака в «Зените».

Источник: «Комсомольская правда»
Анатолий Тимощук
Футбол
Сборная Украины по футболу
ФК Зенит
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
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22.09 14:15
Химки – Оренбург
 0 : 0
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 2 : 2
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
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Пари НН – Локомотив
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Ахмат – Кр. Советов
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