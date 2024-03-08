Медведев: «В «Зените» будет два советника»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначение экс-игрока команды Константина Зырянова советником председателя правления клуба.

«Зырянов стал советником вместо Радимова? В «Зените» будет два советника», — приводит «Спорт День за Днем» слова Медведева.

В октябре 2022 года Владислав Радимов был назначен на должность советника генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола.