Булыкин: «В «Спартаке» супертренер Абаскаль, посмотрим, как он сработает в ситуации с Промесом»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Все ждут, и клуб ждет, и сам Промес. Как эта история сложится никто не даст какой-то стопроцентной гарантии. То, что он хороший футболист и лидер «Спартака» это мы знаем и вопрос, поможет ли он команде. Сейчас у красно-белых много проблем и заявленные цели — 3-е место без Промеса тяжеловато будет достичь. Но посмотрим, там есть супертренер Абаскаль, посмотрим, как он сработает в таких ситуациях», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

5 марта сообщалось, что суд в ОАЭ по делу Промеса, который должен был состояться во вторник, отложен на неделю, так как судья не смог прибыть по личным причинам.