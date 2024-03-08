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8 марта, 03:19

Булыкин: «В «Спартаке» супертренер Абаскаль, посмотрим, как он сработает в ситуации с Промесом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Все ждут, и клуб ждет, и сам Промес. Как эта история сложится никто не даст какой-то стопроцентной гарантии. То, что он хороший футболист и лидер «Спартака» это мы знаем и вопрос, поможет ли он команде. Сейчас у красно-белых много проблем и заявленные цели — 3-е место без Промеса тяжеловато будет достичь. Но посмотрим, там есть супертренер Абаскаль, посмотрим, как он сработает в таких ситуациях», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

5 марта сообщалось, что суд в ОАЭ по делу Промеса, который должен был состояться во вторник, отложен на неделю, так как судья не смог прибыть по личным причинам.

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/football/11584121-bulykin-o-situacii-s-promesom-u-spartaka-est-supertrener-abaskal-posmotrim-kak-on-srabotaet.html
Дмитрий Булыкин
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
9
5
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Динамо – Ростов
 - : -
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
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Джон Кордоба

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Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

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