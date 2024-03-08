Шешуков: «Нужно видеть, как Джикия выглядит на тренировках «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Александр Шешуков поделился мнением о ситуации с контрактом защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Не нахожусь в команде, поэтому сложно что-то сказать. Нужно видеть, как защитник выглядит на тренировках. Возможно, на этом фоне и возникли какие-то разногласия. Такое может случиться в любой команде. Скажем, тренер видит, что футболист сбавил в качестве игры, а последний уверен в обратном. На этой почве возможно недопонимание, которое далее приводит к серьезным разногласиям. Но это просто пример, никак не связанный с Джикией», — цитирует RT Шешукова.

В сезоне-2023/24 Джикия принял участие в 9 матчах «Спартака» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Действующий контракт 30-летнего россиянина рассчитан до конца мая 2024 года.