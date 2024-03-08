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8 марта, 00:33

Шешуков: «Нужно видеть, как Джикия выглядит на тренировках «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Александр Шешуков поделился мнением о ситуации с контрактом защитника красно-белых Георгия Джикии.
«Не нахожусь в команде, поэтому сложно что-то сказать. Нужно видеть, как защитник выглядит на тренировках. Возможно, на этом фоне и возникли какие-то разногласия. Такое может случиться в любой команде. Скажем, тренер видит, что футболист сбавил в качестве игры, а последний уверен в обратном. На этой почве возможно недопонимание, которое далее приводит к серьезным разногласиям. Но это просто пример, никак не связанный с Джикией», — цитирует RT Шешукова.

В сезоне-2023/24 Джикия принял участие в 9 матчах «Спартака» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Действующий контракт 30-летнего россиянина рассчитан до конца мая 2024 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1282826-sheshukov-spartak-situaciya-dzhikiya
Александр Шешуков
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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