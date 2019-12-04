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Александр Коломейцев: «Все понимают, что зимой Миранчук не уйдет из «Локомотива»

19:27
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Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев считает, что хавбек Алексей Миранчук не покинет команду в зимнее трансферное окно.

— Все понимают, что он зимой не уедет, — цитирует Коломейцева РИА «Новости». — Думаю, что Леша будет рассматривать варианты смены клуба уже летом. Все будут только рады, если он перейдет в топ-чемпионат. Хочется, чтобы больше наших игроков выступало в Европе, особенно в серьезных командах. «Ювентус»? Непросто будет в любом клубе. Но, вдруг, ему удастся сразу заиграть. А мы сможем заменить Лешу другими воспитанниками.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Ювентусе». Итальянский клуб оказался впечатлен игрой 24-летнего россиянина в двух очных матчах групповой стадии Лиги чемпионов, где он забил два гола.

Действующий контракт Миранчука с железнодорожниками рассчитан до лета 2021 года, трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191204/1561971773.html

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